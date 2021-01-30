ينافس خلال المارثون الرمضاني.. بدء تصوير "حرب أهلية"

بدأ المنتج جمال العدل تصوير أولى مشاهد مسلسل حرب أهلية وذلك بأحد مناطق التصوير داخل الجيزة، المسلسل تلعب بطولته النجمة يسرا، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف احمد عادل.

ويعد المسلسل هو الثاني للعدل جروب والذي ينافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهور الفنانة ، حيث ستلعب خلاله دور جديد ومختلف.

كان المسلسل قد انتظر شفاء الفنانة يسرا من فيروس كورونا، حيث أصيبت بالفيروس اللعين منذ ما يقرب من شهر وعلى أثره مكثت فى منزلها حتى تعافت بشكل نهائي منه.

وأشارت مصادر إلى أن شركة «العدل جروب» المُنتجة للمُسلسل، ستفرض هي الأخرى إجراءات على فريق عمل المسلسل كاملًا، كما كان يُتبع العام الماضي، في كواليس مسلسل «خيانة عهد»، من خلال توفير أطباء يتبعون وزارة الصحة بشأن مراقبة الحالة الصحية لـ«الكاست» وقياس درجة الحرارة.

هيفاء وهبي تعتذر

كما دار حول المسلسل الكثير من الاخبار حول مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فى العمل، والى ان تم اعتذارها بشكل نهائي عن المشاركة بسبب بعض اعمالها الخاصة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب، وحقق العمل نجاحا كبيرا بسبب قصته القوية التى تصدرت لعدة ايام مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر لكونها قضية ثأر قامت بها يسرا انتقاما لمقتل نجلها فى العمل.