بدء عزاء النائب سعد الجمال بمسقط رأسه في الصف

بدأ منذ قليل، عزاء النائب الراحل سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، بمسقط رأسه في الصف.

جرى تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بعد أداء الجنازة عليه بمسجد الأقواز، بحضور كثيف من المواطنين والعديد من النواب، وعلى رأسهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وحضر الجنازة العديد من اللواءات وضباط الشرطة في المنطقة، لتقديم التعازي إلى أسرة الراحل، كما حضر الجنازة عائلات الصف وأطفيح والقرى المجاورة.

والنائب سعد الجمال، من مواليد 20 يونيو 1945 بقرية الأقواز التابعة لمركز الصف، وحصل الراحل على ليسانس الحقوق ودبلوم العلوم الشرطية في 14 يوليو 1966، وظل خلال مسيرته بالعمل الشرطي منذ تخرجه وحتى تقاعده عام 1997 برتبة «لواء» حيث بدأ حياته العملية بعد التخرج مباشرة وذلك في عام 1966 في قسم شرطة قصر النيل، وتدرج فى المهام إلى أن وصل لمنصب مدير أمن قنا بدرجة «مساعد وزير داخلية» حتى خروجه للتقاعد من الخدمة في أغسطس عام 1997.

وفي سيق منفصل يعد النائب الراحل سعد الجمال، من أقدم الخبرات البرلمانية فى الفصل التشريعى الحالى، حيث إنه كان عضوا في مجلس الشعب -النواب حاليا- خلال الفترة من عام 2000 إلى 2005، ووكيلا للجنة الدفاع والأمن القومي،كما أنه كان عضوا فى برلمان 2015-2020 عن قائمة «فى حب مصر»، فضلا عن انتخابه عضوا بالبرلمان الحالى عن القائمة الوطنية، ويشار إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد أصدر قرارًا بتعيين اللواء سعد الجمال، مساعدًا لرئيس الحزب.

يذكر أن بموجب إعلان خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال، في الجلسات البرلمانية المقبلة، بناء على إخطار وزارة الداخلية لمجلس النواب، سيتم تصعيد ابنته أسماء سعد الجمال، الاحتياطي له بالقائمة، إعمالا لنص قانون مجلس النواب.