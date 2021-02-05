أطباء عن إصدار عن عملات تخلد تضحيات الأطباء: لافتة أسعدتنا وسنحتفظ بها

جهود كبيرة قدمها الأطباء، خلال مواجهتهم لفيروس كورونا، تلك التضحيات كانت محط تقدير الدولة، وقامت بعدة إجراءات للتعبير عن تقديرها للأطقم الطبية، التي تعمل لمواجهة كورونا، التي كان آخرها طرح 10 ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و5 ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «فرق مصر الطبية».

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية الوعي الوطني برموز العطاء الإنساني الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية تخليدًا لهذه الذكريات، مضيفا أن: «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة» تُوثّق هذا الدور البطولي المتعاظم لـ«جيش مصر الأبيض» في ذاكرة الأمة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

كريم: ساحتفظ بتلك العملات التذكرية لابنائي لأذكرهم بجهود الجيش الأبيض في أزمة كورونا

سعادة كبيرة انتابت الدكتور كريم محمد، يعمل في أحد مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا في محافظة بني سويف، فور رؤيته للعملات المعدنية المنقوش عليها صور الأطقم الطبية، «فرحت جدا لما شفتها، أنا وزملائي بنبعتها لبعض عشان نفرح بيها»، حسب حديثه لـ«الوطن».

تلك اللافتة من الدولة جعلت الطبيب العشريني، يشعر بتقدير الدولة للأطباء وما بذلوه خلال أزمة فيروس كورونا، التي أثبتت دورهم الإيجابي، وتلك هي اللافتة الأبرز من الحكومة تجاه الأطباء، «عشان كده هشيل منهم ذكري لأولادي بمناسبة هذه الهدية».

صبحي: من الإيجابي تخليد شهداء الجيش الأبيض وتضحياتهم

أحمد صبحي، كان أحد أفرد طاقم التمريض في مستشفى عزل النجيلة، تفاجأ بانتشار صور العملات منقوش عليها صورة للأطقم الطبية، يروي لـ«الوطن»، أنه سعيد جدا بتلك اللافتة من الدولة، التي أثبتت أنهم يعلمون جيدا بالتضحيات التي قدموها خلال تلك الأزمة.

«تخليد لشهداء الأطقم الطبية»، ويعتبر «صبحي» أن تلك العملات تذكيرا لما قدمه الأطباء الذين استشهدوا بكورونا خلال محاولتهم للتصدي لهم وعلاج المرضي، ويتمني أن يعلم الجميع ما قدمة الأطباء في تلك الأزمة والخطر الذي تعرضوا له.