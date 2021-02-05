أكمل نجاتي: عملات الأطقم الطبية تليق بالجهود والتضحيات المقدمة منهم

قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الشكر للحكومة المصرية بعد استجابتها الفورية للمبادرة التي أطلقتها «التنسيقية» والخاصة بإصدار عملة معدنية لتكريم الأطقم الطبية.

العملات المعدنية رسالة دعم من التنسيقية للأبطال

وأضاف «نجاتي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه كان من المفترض أن تصدر تلك العملات في شهر أبريل من العام الماضي، ولكن الإجراءات الحكومية في وزارة المالية، قد أجلت إصدار تلك العملات: «بنحتفل النهاردة بخروج العملة بهذا المظهر اللائق بجهود وتضحيات الفرق الطبية، وهي أقل رسالة تقدمها التنسيقية لهؤلاء الأبطال، والتحية لأرواح شهدائهم».

الأطقم الطبية تستحق مزيد من التكريم

وأوضح أن كوادر التنسيقية، تلقت رسائل شكر وتقدير من الفرق والأطقم الطبية والممرضين والإداريين بمختلف محافظات مصر، على تلك المبادرة: «الشكر بالنسبة لينا وسام على صدرنا وعلى صدر كل نائب من مجلس الشيوخ أو النواب، وده أقل واجب نعمله معاهم».

لدينا مبادرات وتشريعات ودراسات ستقدم للنهوض بالمنظومة الطبية والصحية وحل مشكلاتها

وأكد أن التنسيقية مازال في جعبتها الكثير من المبادرات والتشريعات والدراسات التي ستقدم للنهوض بالمنظومة الطبية والصحية ولحل المشكلات الخاصة بالأطقم الطبية، ومنها المشكلات المادية.

وأشار إلى أن الشكل الرسمي للعملات الخاصة بالأطقم الطبية جرى طرحه على موقع مجلس الوزراء المصري وصفحتهم عبر فيس بوك، وهي العملة التي سيجري طرحها للعملات النقدية من فئة 1 جنيه.