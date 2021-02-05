«الطيران المدني»: منع دخول غير الكويتيين لا يشمل الأطقم الطبية

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة في «مطار الكويت الدولي»، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وقالت الإدارة العامة، إنه بالإشارة إلى التعميم رقم«07 لعام 2021، الخاص بمنع غير الكويتيين الدخول إلى البلاد، اعتبارًا من بعد غد الأحد، يستثنى من هذا القرار الأطقم الطبية الحكومية والأهلية والدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية.

واتخذت الحكومة الكويتية، في وقت سابق، عددًا من الإجراءات لمواجهة مستجدات فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت إغلاق أنشطة تجارية، ومنع دخول البلاد لغير الكويتيين، اعتبارًا من بعد غد الأحد، لمدة أسبوعين، فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة.

من جانبها، دعت السفارة الكويتية لدى البحرين، اليوم، الكويتيين المتواجدين في البحرين للتواصل معها لتسجيل بياناتهم.

وأكدت السفارة الكويتية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الصحية التي تصدرها البحرين ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والابتعاد عن التجمعات.

وأصدرت البحرين في وقت سابق من اليوم، مجموعة من القرارات من أجل مواجهة تفشي كورونا.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا»، إنه برئاسة الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لكورونا، عقد الفريق الوطني الطبي، اجتماعًا للوقوف على المستجدات والمعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت «بنا»، أنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي، تقرر بدءًا من بعد غد الأحد، حتى يوم السبت 20 فبراير الجاري، تطبيق سياسة العمل من المنزل على كل الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد الموظفين.

وسيتم تطبيق إغلاق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة مع إمكان إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد على 30 شخصا، وسيتم تعليق الحصص الرياضية الداخلية.

وبناء على توصيات الفريق الطبي، تقرر منع إقامة كل التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد على 30 شخصًا.