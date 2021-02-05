ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الكويت إلى 169190 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 369575 حالة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 6393 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 360954 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الكويت إلى 964 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 940 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 169190 حالة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع مجموع حالات الوفاة جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 964 حالة.

وأشارت "الصحة الكويتية" إلى تسجيل شفاء 456 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في البلاد 160554 حالة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الأنباء» الكويتية.

من جانبها، قالت مصادر صحية مطلعة إن وزارة الصحة الكويتية تتجه لاعتماد 13 مركزاً صحياً بجميع المناطق الصحية لتكون مراكز مساندة للمراكز الرئيسية الثلاثة للتطعيم.

وأشارت صحيفة «القبس» الكويتية إلى أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم 2500 كويتي ومقيم يوميًا في الصالتين المخصصتين بأرض المعارض، ومركزي المسايل والنسيم، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، تسجيل 3251 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 320126 حالة.

‌‌‎وأشارت "الصحة الإماراتية" إلى وفاة 14 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة جرّاء الإصابة بكورونا في البلاد إلى 902 حالة، ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وقالت الصحة الإماراتية إنه تم تسجيل 3860 حالة شفاء جديدة من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من كورونا في البلاد إلى 297040 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تقديم 158786 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4008160 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 40.53 جرعة لكل 100 شخص.

بدوره، قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن العويس إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازًا يضاف إلى سجل الإمارات في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لجميع أفراد المجتمع.