«علشان بكرة وكلنا جنبك ونور حياة» 3 مبادرات من تحيا مصر بالقليوبية

حظيت محافظة القليوبية بـ 3 مبادرات كبرى رئاسية أطلقها صندوق تحيا مصر لدعم الأسر والمواطنين بالمحافظة في المدن والقرى، وخاصة الأكثر احتياجا هي «علشان بكرة وكلنا جنبك ونور حياة».

تأتي المبادرات في إطار الدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر خلال هذه الفترة والمساهمة في برامج التنمية بالمحافظة، والتي تعود بالنفع العام على المواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

مبادرة علشان بكرة

أطلق صندوق تحيا مصر في القليوبية، أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى تحت عنوان «نتشارك علشان بكرة»، وشملت 9 شاحنات تحتوي على 18 ألفا و500 شنطة مجمدات لحوم ودواجن، و2000 كرتونة مواد غذائية، و9 آلاف و900 وجبة طعام، حيث جرى توزيع الكراتين والوجبات الغذائية واللحوم والدواجن على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة من وزارة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومن خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية مثل «الجمعية الشرعية ورسالة وقبس من نور والهيئة القبطية الإنجيلية وبنك الطعام المصري».

مبادرة كلنا جنبك

تعد مبادرة «كلنا جنبك»، أحد أهم مبادرات الصندوق في القليوبية، حيث ساهمت في إحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية عن طريق قوافل صندوق تحيا مصر، وتسلمت مديرية الصحة 32 جهازا، و7 كراسي لمرضى الغسيل الكلوي لرعاية مرضى الفشل الكلوي، كما تم رفع كفاءة المستشفيات منها كفر شكر والخانكة المركزيين وبنها العام، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي وقسطرة قلب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة نور حياة

شارك الصندوق فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة»، بقرى كفر شكر ومركز شباب طوخ الرياضي، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار بالتنسيق بين إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا وتضم نخبة من استشاريين أمراض وجراحة المياه البيضاء.

وجرى خلال المبادرة الكشف الطبى على مصابي أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار على أكثر من 1200 مواطن بقرية على شرف الدين والقرى المجاورة لها بكفرشكر في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية والمشاركة المجتمعية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدوى الدخل والكشف المبكر عن أمراض العيون. ويتم الإعلان عن المبادرة وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم والنظارات الطبية بالمجان

كما استهدفت المبادرة أكثر 2303 تلاميذ بمدرستى ابن خلدون الابتدائية والأمام محمد عبده الابتدائية ببنها، بجانب 120 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائى بـ135 مدرسة بإدارة بنها التعليمية، من خلال فريق عمل من مديرية التربية والتعليم لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها.