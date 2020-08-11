الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالأعلام وهتافات "تحيا مصر"

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ، بمدينة بنها، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.

شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة سعد زغلول، واللجنة العامة ببنها، حيث دعا محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة في ماراثون الانتخابات، كما دعا كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.

استقبل الناخبون محافظ القليوبية، بالأعلام وهتافات "تحيا مصر"، كما تفقد اللجنة العليا للانتخابات باستاد بنها الرياضي.

وحرص المحافظ على التحدث إلى جمهور الناخبين، والتأكيد على أن مشاركتهم في الإدلاء باصواتهم في العملية الانتخابية واجب وطني.

وشهد محيط مقار انتخابات، تعزيزات وتواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين، والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

واستعدت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، لفتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة اليوم الثلاثاء وحتى مساء غدا الأربعاء، حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.