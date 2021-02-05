مصرفية تطالب الدولة بإعادة نموذج الاستثمار بقناة السويس: «الناس حاباه»

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن هناك فارق كبير بين الفكر الإدخاري والفكر الاستثماري لدى المواطنين، ويجب على الدولة، تحويل الفكر الأول للثاني، عبر إنتاج منتجات ومشروعات استثمارية الجيدة، حتى يتسنى للمواطنين، الاستثمار بأموالهم في مشروعات تفيد الدولة، وتقلل من عدد البطالة فيها.

وأضافت «الدماطي»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه من الممكن إعادة الفكر الاستثماري الخاص بقناة السويس الجديدة للحياة مرة أخرى، عبر إصدار شهادات بصناعات أخرى، تدر الكثير من الربح كالمشروعات التكنولوجية: «مشروع قناة السويس كان مشروع الناس حباه، والرئيس الناس ماشية وراه، وطلع شهادات بـ12% والناس تجاوبت معاه، وكان فيه تنسيق بين كل أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع».

وأوضحت أنه من الممكن، وضع سلة من القطاعات الربحية التي سيجري الاستثمار فيها، أو تدشين صندوق يضم الكثير من المشروعات القائمة، وتدر ربح على المواطنين، مع تسجيل ذلك في البورصة، لزيادة التداول عليه من قبل المواطنين: «هنكون شجعنا الناس اللي عايزه تدخر، وليس تستثمر، ونشجع الفكر الاستثماري في البلد».

وأكدت أنه يجب توعية المواطنين بتلك المشروعات القومية، التي سيتم طرح الاستثمار فيها، حيث أنها ستعود بالخير على الدولة والمواطنين على حد السواء، كما أنها ستكون عامل مساعد وجيد على إنهاء ظاهرة «المستريح».

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جرى دعمها وبقوة من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي، كما أن قانون الضرائب الجديد ممتاز، ولاقى استحسان لدى الكثيرون، حيث أنه يساعد المواطنين في المشروعات الصغيرة، كما ينجح في دمج الاقثصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي.