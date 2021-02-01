4 مؤشرات اقتصادية يعلن عنها خلال أيام أبرزها اقتصاد القطاع الخاص

يصدر خلال 48 ساعة مؤشر مديري المشتريات «pmi» الخاص بكل من مصر والسعودية والإمارات، الذي يقدم نظرة عامة بدقه على ظروف التشغيل وإظهار ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند مؤشر «pmi» على 5 محاور رئيسية وهي: «الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وبيئة التوظيف، والعمل، والموردين».

ويقدم المؤشر صورة كاملة في الثلاث بلدان «مصر والسعودية والإمارات» لتوضيح ظروف العمل الحالية، وصناع القرار، كما سيتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة.

وفي حالة تعدت قراءة المؤشر عن 50 نقطة يشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وأقل من 50 يعني انكماش أو تراجع في اقتصاد القطاع الخاص.

مؤشر البنك المركزي

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي خلال الأسبوع، بهدف وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدي قدرة الدولة في تغطية التزاماتها.

يذكر أن البنك المركزي، أعلن الأسابيع الماضية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 842 مليون دولار ليسجل 40.062 مليار دولار، مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

مؤشر التضخم

من المرجح أن يتم الإعلان عن بيانات التضخم لشهر يناير 10 فبراير الجاري.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن في فبراير 2020، أن التضخم بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث بلغ 105.2 نقطة للجمهورية.

أسعار الفائدة

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل أول اجتماع لها هذا العام لمراجعة أسعار الفائدة.