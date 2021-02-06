«الجامعة العربية» و«التعاون الإسلامي» ترحبان باختيار السلطة الجديدة الليبية

أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي انعقد في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري، والتي أفضت إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

ورحب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بنجاح الملتقى في تحمل مسؤولياته بهذا الشكل الإيجابي، وعبر عن تطلعه لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وتشكيل الحكومة الجديدة يرئاسة عبدالحميد ادبيبة، في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية 2021.

وجدد المصدر، دعم ومساندة الجامعة لكل الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى حل نهائي ومتكامل للوضع الليبي، داعيا إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية المختلفة.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن ترحيبها بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.

وعبرت منظمة «التعاون الإسلامي»، عن أملها في أن يؤدي تشكيل السلطة التنفيذية إلى إحلال الأمن والاستقرار والتنمية، مثمنة جهود الأمم المتحدة التي رعت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

من جانبها، اعتبرت تونس، أن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، يمثل خطوة إيجابية وحدثا تاريخيا يؤشر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفى، قال في وقت سابق، إن المجلس الرئاسي سيكون ممثلا لكل الليبيين ودون تمييز أو إقصاء.

وجدد المنفى، في كلمة مسجلة، التزامه بما قدمه في برنامجه الانتخابي المختصر أمام «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، خصوصًا التقيد بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وإنجاز المصالحة الوطنية.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أعلنت فوز محمد يوسف المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبدالله حسين اللافى، كعضوين بالمجلس الرئاسى بعد فوز القائمة التى تضم أسماءهم بـ39 صوتا خلال التصويت الذى قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف.

وقالت «وليامز»، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لديه ممثلين في المباحثات، في إشارة إلى الملتقى السياسي الليبي في جنيف، وفقا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

وأضافت أن المشير حفتر، عبر لها شخصيا عن دعمه المباحثات وقبل ممثلوه في القاعة، بنتائج الاقتراع على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة.