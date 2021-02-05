مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

رحبت مصر، اليوم، بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية، من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد اليوم، في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، وأعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفي، عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة، خلال الفترة المقبلة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة، بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشاد «حافظ» بالجهود الأممية في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا، ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها، وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

وكانت القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة الليبية عبدالحميد محمد دبيبة، فازت في وقت سابق من اليوم، بمناصب السلطة المؤقتة بعدما حصولها على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا، لرئاسة الحكومة.

وفاز محمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وصفت في وقت سابق من اليوم، تلك اللحظة بالتاريخية.

وقالت وليامز، في كلمة للأطراف الليبيين، إنهم قطعوا شوطا طويلا وتجاوزوا خلافاتهم لصالح بلادهم والشعب الليبي.

وأضافت وليامز، أن هذا التزام رسمي ويجب على السلطة التنفيذية المنتخبة الوفاء به، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.