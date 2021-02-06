كواليس «الإنس والجن» بلسان الراحل عزت العلايلي: «يسرا كانت بتصرخ»

50 عاما من الفن والإبداع، جسد خلالها أدوارا متنوعة، وشخصيات عديدة منها الدكتور والمحام والضابط وغيرها، وقف أمام نجوم كبار حتى سار واحدا منهم، وأصبح الفنان عزت العلايلي أحد الفنانين القديرين ورمزا للفن في مصر، قبل أن يرحل عن الحياة أمس، عن عمر ناهز 86 عاما، تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا يجعل ذكراه دائمة أبد الدهر.

عقب وفاة الفنان عزت العلايلي، انتشرت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها وهو يتحدث عن مسيرته الفنية وكواليس تصوير الأفلام التي شارك في بطولتها على مدار مسيرته الفنية، ومن بينها أحد أبرز أفلامه «الإنس والجن».

جسد عزت العلايلي خلال فيلم «الإنس والجن» شخصية الدكتور أسامة، والذي يقوم بحرق الجن في نهاية الفيلم والذي جسد شخصيته الفنان عادل إمام، ليزيح الأذى عن فاطمة وهي الفنان يسرا، ما خلق جوا عما من الرعب داخل أستوديو التصوير.

كواليس الفيلم رواها «العلايلي» خلال برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، قائلًا إن المخرج محمد راضي صمم على التصوير في أحد المنازل المهجورة، من أجل إضفاء المصداقية على مشاهد الفيلم.

وحكى الفنان الراحل أن الفنانة يسرا أصيبت بالذعر خلال تصوير الفيلم، مشيرا إلى أنه في أحد أيام التصوير كان المخرج يحكي عن أحد المشاهد وكيف سنتحد مع الجن، وفجأة رأت يسرا خيالا، وأصبحت تصرخ بصوت عال دون أن نعلم ما بها.

وأضاف عزت العلايلي، أن يسرا قالت له إن هناك شيئا غريبا في الاستديو، وهي تشعر بخوف شديد، قبل أن يهدئها ويؤكد لها أنها مجرد خيالات بسبب الجو العام في الفيلم، وبعدها أصبح يفعل بها مقالب بتخويفها من أجل الضحك وإضفاء جو من البهجة في التصوير.

فيلم «الإنس والجن» يحكي عن عودة فتاة من الخارج، للعمل في أحد مراكز البحوث بعد حصولها على الدكتوراه، وتقابل شخصا يخبرها بأنه خبير سياحي، ولكن تراه بعد ذلك في حجرتها، وبعد فترة يخبرها أنه من الجن ويحبها بشدة، ويحذرها من أن تتزوج، وتحاول أن تجد حلا للمشكلة التي وقعت فيها، وأن تجنب خطيبها أي أذى قد يقوم به الجن، فتتصاعد الأحداث.