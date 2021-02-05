نجل عزت العلايلي: والدي كان ممتنا بتكريمه في مهرجان الإسكندرية

أعرب محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، عن حزنه الشديد لوفاة والده، قائلا: «أعزي كل محبي الفنان الكبير، وأيامه الأخيرة مثل أيامه العادية، لم يكن هناك أي شيء خاص فيها، لكنه كان يحمل الكثير من الامتنان في الفترة الأخيرة، بعدما جرى تكريمه في مهرجان الإسكندرية، كما أجرى لقاءات تلفزيونية، كان منها حواره مع الإعلامية إسعاد يونس».

وأضاف نجل الفنان الراحل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة «TEN»: «خلال هذه المقابلات، استطاع والدي أن يعبر عن نفسه، ويتحدث عن تاريخه وحياته الشخصية بأريحية كبيرة، كما أجرى مقابلات صحفية أشعرته أنه قادر على أن يعبر عن نفسه بكل راحة ومشاعر جيدة».

وعن وجود وصية للفنان الراحل، رد العلايلي: «إحنا أسرة عادية ومش مسألة وصية، لكن ما يحدث في مثل هذه الظروف، أنه على مدى كل هذا العمر، فإن التعليم يعتبر في حد ذاته وصية، وهو ما تعلمناه من والدنا، ونتمنى أن نقتفي هذا الأثر في حياتنا».

وفي السياق ذاته، كشف الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أسباب وفاة الفنان الراحل، وذلك خلال تصريحات لـ«الوطن»، موضحًا أنه توفى في منزله بعدما عانى من أمراض الشيخوخة، إذ تواصل معه منذ يومين، وكانت حالته الصحية جيدة للغاية.

ووُلد العلايلي لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1937، وغيبه الموت بعد حياة فنية حافلة بدأت عام 1962 من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة»؛ وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع، وكان آخر أعماله في السينما فيلم تراب الماس عام 2018 وفي التليفزيون مسلسل قيد عائلي عام 2019.