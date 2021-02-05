ابن الفنان عزت العلايلي: كان انتقاله سهلا ناعما كما كانت حياته

قال الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، إن وفاة والده كانت مفاجأة للأسرة جميعا، كما كانت مفاجأة لمحبيه ومتابعيه، حيث أنه توفى بشكل هادئ ومسالم، ولم يكن مصابا بأي من الأمراض، كما أشاع البعض: «كان انتقاله سهلا وناعما كما كانت حياته».

وأضاف «العلايلي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن والده قبل رحيله، كان مهتما بالظهور في أعمال درامية جديدة، وجرى الحديث حول إعادة طرح مسرحية «أهلا يا بكوات»، حيث أنه جرى عقد عددا من الاتفاقات، بخصوص هذا الشأن، وأيضا عدد من الأعمال الدرامية الأخرى.

وأوضح أن والده الراحل، كان لديه أحساس دائم بالراحة والانبساط، وذلك بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية، بخلاف الاتفاق على تكريمه في مهرجان شرم الشيخ.

كما أعرب عن حزنه الشديد لوفاة والده، قائلا: «أعزي كل محبي الفنان الكبير، وأيامه الأخيرة مثل أيامه العادية، لم يكن هناك أي شيء خاص فيها، لكنه كان يحمل الكثير من الامتنان في الفترة الأخيرة، بعدما جرى تكريمه في مهرجان الإسكندرية، كما أجرى لقاءات تلفزيونية، كان منها حواره مع الإعلامية إسعاد يونس».

وفي السياق ذاته، كشف الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أسباب وفاة الفنان الراحل، وذلك خلال تصريحات لـ«الوطن»، موضحًا أنه توفى في منزله بعدما عانى من أمراض الشيخوخة، إذ تواصل معه منذ يومين، وكانت حالته الصحية جيدة للغاية.

وتوفي اليوم الجمعة، الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشيعت جنازته من جامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.