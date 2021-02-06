عاجل.. الشرطة البريطانية تحقق في عدد من حوادث الطعن جنوب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الجمعة، أنها تتعامل مع عدد من حوادث العنف والتي وقعت جنوب لندن، والتي جاءت من ضمنها عمليات طعن قاتلة، وفقا لما أعلنه موقع «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

وكانت أوضحت الشرطة البريطانية، أنها ستحقق في ملابسات تلك الحوادث، مؤكدة أنه حتى تلك اللحظة لا توجد معلومات تفيد بأن هناك رابطًا بين جميع هذه الحوادث، فيما قالت وسائل إعلام إنجليزية بأنه تم استدعاء الشرطة لطريق تشابمان بمنطقة كرويدون بعد الإبلاغ عن وقوع حادث طعن، كما تم استدعائها بعدها بساعات بعد نقل 4 رجال، جميعهم في العشرينات من العمر، إلى مستشفى في جنوب العاصمة يعانون من طعنات وجروح.

وأضافت بأنه تم استدعاء الشرطة لطريق دينجول بمنطقة كرويدون، للإبلاغ عن حادث طعن آخر، «الشرطة ستقوم بالتحقيق في الظروف المحيطة بكل هذه الحوادث»، كما أكدت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه حتى وقتنا هذا لا توجد معلومات معروفة تشير إلى أن الحوادث السابقة مرتبطة ببعضها البعض.