بسمة وهبة تسافر إلى لندن لاستكمال علاج الفك والأحبال الصوتية

نشرت الإعلامية بسمة وهبه عبر حسابها الخاص بـ«إنستجرام» مقطع فيديو لها من داخل الطائره بصحبة ابنتها الي لندن لإستكمال علاجها بعد معاناتها من شد عضل في الأحبال الصوتية والفك.

وقالت بسمة خلال مقطع الفيديو«لم أشعر بتحسن بعد خضوعي لجلسات العلاج الطبيعي لذلك قررت السفر ومتابعه الدكتور المعالج مره أخرى،ومازالت الأمور كما هي لم ترجع لطبيعتها».

وكانت بسمة وهبة أعلنت منذ ايام عبر «انستجرام» تلقيها جلسات علاج طبيعي بسبب إصابتها بشد عضل في الأحبال الصوتيه والفك.

ونشرت مقطع فيديو خلال الجلسه وعلقت قائلة: «عمركم شوفتوا علاج طبيعي في الفم انا ابتلاءاتي أصبحت كوميديه شد عضلي ف الأحبال الصوتيه والفك، انشالله يخفوا على موعد التصوير لأني محتاجة فكي وأحبالي ولساني بكل قوه أصل البرنامج محتاج شدة شويه والشدة ع الله ادعولي» .

كما أعلنت الاعلاميه بسمة وهبي منذ أيام خلال فيديو عبر انستجرام تعاقدها مع قناه الحياه علي تقديم برنامج جديد ستبدا علي الاعداد له الفتره القادمة.