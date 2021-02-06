«ثورة قرية».. حكاية مسرحية كتبها عزت العلايلي وشهدت أول ظهور للزعيم

رحل عن عالمنا بالأمس، الفنان القدير عزت العلايلي، والذي كان يعد واحدًا من كبار الفنانين في تاريخ الفن العربي، حيث قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية والإذاعية، والتي ظلت عالقة بعقول وقلوب المشاهدين في الوطن العربي.

ولم يكن الفنان الراحل عزت العلايلي ممثًلا تقليديًا، ولكنه استطاع بفضل موهبته وثقافته الواسعة أن يحتل مكانة في تاريخ السينما المصرية جعلته واحدًا من كبار نجومها، وكانت بدايته الفنية فور تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية بستينيات القرن الماضي، في العديد من المجالات الفنية بعيدًا عن التمثيل، فقد أعد البرامج التلفزيونية والنصوص المسرحية كما أخرج عددا من البرامج أيضًا.

كاتبًا لمسرحية «ثورة قرية»

خلال فترة الستينيات كتب الفنان الراحل عزت العلايلي مسرحية «ثورة قرية»، والتي أخرجها المخرج الكبير حسين كمال، وضمت عددا كبيرا من النجوم مثل الفنان الراحل صلاح قابيل والفنان رشوان توفيق والفنانة زوزو نبيل كما شارك الفنان عزت العلايلي في بطولتها.

الفرصة الأولى على المسرح للزعيم عادل إمام

وقدمت المسرحية من خلال فرقة التلفزيون والتي تأسست على يد المخرج السيد بدير، وخلال لقاءاته الصحفية سرد الفنان رشوان توفيق تفاصيل تلك المسرحية قائلا بأنه خلال الموسم الثاني لعروض فرق مسرح التلفزيون انضم إليها عدد من الوجوه الجديدة، وكان من ضمنها الفنان عادل إمام والفنان صلاح السعدني واختبرهما المخرج حسن كمال، ومن ثم انضما لفرق مسرح التلفزيون، وكان أول ظهور للفنان عادل إمام على خشبة المسرح بشكل احترافي من خلال مسرحية «ثورة قرية» أمام عزت العلايلي، مجسدًا شخصية «بياع نداغة»، يحمل صينية ويرتدى جلابية فلاحى.

فيما أكد الزعيم عادل إمام، خلال أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني أنه بدأ حياته من الصفر حيث شارك في كثير من الأعمال المسرحية لكي يلفت الأنظار له، وكان الظهور على المسرح للمرة الأولى في مسرحية «ثورة قرية» وكان دوره أن يردد جملة واحدة «حلاوة عسليه بمليم الوقية»، ولم يأخذ أي أجر على هذا الدور، وقدمه مجانًا فقط من أجل أن يثبت موهبته.

وكان الفنان عزت العلايلي قدم خلال مشواره الفني ما يقارب الـ200 عملًا فنيًا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والتي تعاون من خلالها مع كبار النجوم والمخرجين، وكانت أخر أعماله الفنية المسلسل التلفزيوني «قيد عائلي» والذي عرض عام 2019 للمخرج تامر حمزة، وشارك فيه عدد من كبار الفنانين من ضمنهم الفنانة ميرفت أمين، صلاح عبدالله، بوسي وصبري فواز.