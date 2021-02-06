الرئيس الفلسطيني يرسل إكليلا من الزهور إلى ضريح الفنان عزت العلايلي

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل عزت العلايلي، بإرسال إكليل من الزهور إلى الضريح الخاص بالفنان خلال مراسم تشييع جنازته أمس الجمعة في القاهرة..

كما حرص وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر على المشاركة في مراسم تشييع الفنان الراحل، ونقل المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ناجي الناجي، خالص تعازي الرئيس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فنية وفكرية ووطنية حفلت مسيرته المهنية وأعماله الفنية بالعديد من المواقف الوطنية والتضامنية المشرفة دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني في شتى الظروف والأوضاع السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية.

كما نعت الصفحة الرسمية للسفارة الفلسطينية بالقاهرة عبر «فيسبوك» الفنان عزت العلايلي من خلال نشر مقطع صوتي لـ«العلايلي» موجهًا رسالة إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وعلقت الصفحة الرسمية للسفارة على مقطع الفيديو: «الفن العربي يخسر الفنان الكبير عزت العلايلي، وتعيد سفارة دولة فلسطين في مصر نشر الرسالة الصوتية التي وجهها الفنان الكبير مؤخرا إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المنصرم ٢٠٢٠ ، وتعرب سفارة دولة فلسطين بمصر عن خالص تعازيها لعموم الشعب المصري الشقيق والأسرة الفنية وذوي الفنان القدير ، والذي ترك بصمة فنية وطنية في أرشيف أعماله المرئية والسمعية لاسيما ومواقفة الوطنية المعلنة في كافة المحافل للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، وكانت تلك المسوغات سببًا لتكريمه من سفارة دولة فلسطين خلال أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث ٢٠١٧ بالقاهرة».

وكان رحل عن عالمنا الفنان الكبير عزت العلايلي أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشيعت جنازته من جامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، وكان كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أسباب وفاة الفنان الراحل، وذلك خلال تصريحات لـ«الوطن»، موضحًا أنه توفى في منزله بعدما عانى من أمراض الشيخوخة، إذ تواصل معه منذ يومين، وكانت حالته الصحية جيدة للغاية.