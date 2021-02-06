شيماء سيف: سعيدة بنجاح «في بيتنا روبوت».. واستنوا دوري في «العنكبوت»

تحدثت الفنانة شيماء سيف بطلة ملسسل «في بيتنا روبوت»، عن سعادتها بنجاح المسلسل عقب عرضه للمرة الأولى مؤخرًا، لافتة إلى أنه نال إعجاب الجميع وردود الأفعال جاءت إيجابية عنه من أعمار مختلفة، لأنه من البداية كان موجها للأسرة بالكامل.

وقالت «سيف» لـ«الوطن»، إن دورها بشخصية «زومبا» كان صعبًا للغاية، لأنه مربوط بشخصية الروبوت الخيالية وكلامها وحركاتها كانت محددة، ولا وجود للإفيهات الطبيعية ولكن الإفيهات ستكون من الموقف، بالاعتماد على فكرة ماذا يحدث حينما «يهنج» الروبوت، «كنت برمش بحساب».

وأضافت «سيف»، أنها سعت أن تكون شبيهة تماما للإنسان الآلي، دون أن تحصل على انتقادات، رافضة التمثيل بشكل فيه بعض الاستخفاف بعقول المشاهدين معتمدة على أن العمل كوميدي، حيث أصرت على أن ينسى الناس أنهم يرون أمامهم شيماء سيف التي اعتادوا عليها.

شيماء سيف: كنت مقلة في الأعمال سنة كورونا.. وغيرت شكلي في شخصية «زومبا»

وأوضحت الفنانة الكوميدية، أنها قلقت من النقلة في نوعية ألأدوار التي فعلتها في المسلسل، والظهور بشكل مختلف عن طبيعة أعمالها، ولكنها ترى أن الفن يحتاج أحيانا للمخاطرة لأن النجاح ليس مضمونا، «مفيش خلطة سحرية نضمن بيها النجاح، وفي النهاية الجمهور هو اللي بيحكم، والحمد لله كله حب زومبا».

وعن العام الماضي، أوضحت أن 2020 كانت سنة قليلة الانتاج الفني، وأغلب أعمالها التي ظهر فيها صورتها في 2019 وعرضت بعد ذلك، عدا دور «تفيدة» في مسلسل «الشركة العالمية لمكافحة الخوارق»، كما أن مسلسلها الحالي كان المقرر تقديمه مبكرا عن ذلك الموعد، ولكن كورونا حالت دون ذلك، وهو ما تسبب في العمل على الورق أكثر على المسلسل ليظهر بشكل أفضل.

كما أكدت أنها تشارك بفيلمين حاليًا خلال 2021، وهما «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» برفقة النجم كريم عبدالعزيز ودنا الشربيني وماجد الكدواني، وأيضًا «العنكبوت» للنجم أحمد السقا.

وعن كواليس «العنكبوت» الذي يبدو وأنه فيلم أكشن وغموض وهو لون مغاير لما تقدمه الفنانة الكوميدية، قالت إن دورها مختلف ولكن فضلت أن يكون مفاجأة لجمهورها «استنو حاجة جديدة خالص عليا».