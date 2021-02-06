بعد نجاح في بيتنا روبوت.. 10 معلومات عن هشام جمال

حقق مسلسل في بيتنا روبوت نجاحًا كبيرا منذ بدء عرضه على القنوات الفضائية، حيث إستطاع أن يتصدر «تريندات» مواقع التواصل الإجتماعي ونسب مشاهدات عالية على «يوتيوب».

وكان من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحًا لدى الجمهور خلال أحداث المسلسل هو الفنان هشام جمال، ويعد مسلسل «في بيتنا روبوت» هو العمل الفني الأول في التمثيل بشكل كامل بعد أن شارك من قبل مضيف شرف في عدد من المسلسلات التلفزيونية أمام الفنانة دنيا سمير غانم، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنان هشام جمال.

10 معلومات عن هشام جمال

- بدأ الفنان هشام جمال مشواره الفني عام 2008 بالإنتاج الموسيقي حينما أسس شركة «روزناما ريكوردز» وكان يبلغ حينها من العمر 16 عامًا فقط، وبذلك أصبح أصغر منج موسيقى على مستوى العالم.

- كان أول أعماله الموسيقية هو إنتاج أغنية «فيسبوكي» للفنان أحمد مكي والتي حققت نجاحًا كبيرًا حينما تم إصدارها.

أنتج أول مسلسل وأول ألبوم لـ دنيا سمير غانم

- تعاون من خلال شركته مع عدد من كبار المطربين مثل المطربة أنغام، كما أنتج أول ألبوم غنائي للفنانة دنيا سمير غانم.

- عام 2015 أنتجت الشركة التي يملكها هشام جمال أول مسلسل بطولة مطلقة للفنانة دنيا سمير غانم وهو مسلسل «لهفة» والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وفي العام التالي أنتج مسلسل «نيللي وشريهان» والذي شارك «دنيا» بطولته شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم.

- أسس هشام جمال فريق غنائي «بوي باند» وهو أحد أعضائها وأصدر أول أغنية للفريق بعنوان «عيشها بدماغك» عام 2014.

- كان للفنان هشام جمال تجربة مع الإخراج عام 2019 حيث أخرج التيترات والأغاني الخاصة بمسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».

- خاض تجربة التأليف بكتابة فكرة مسلسلي «لهفة، في الـ لا لا لاند» كما خاض تجربة كتابة فكرة برنامج «تلاتة في واحد».

- ظهر كضيف شرف في مسلسل «لهفة» عام 2015 مجسدًا شخصية أحد أعضاء الفرق الغنائية، وفي عام 2019 ظهر بشخصيته الحقيقية في مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».

- شارك في مسلسل «في بيتنا روبوت» مجسدًا شخصية «يوسف» خلال أحداث المسلسل.

- أكد هشام جمال خلال لقاء تلفزيوني بأن فكرة مسلسل «في بيتنا روبوت» جاءته عقب نجاح مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».

يذكر أن مسلسل «في بيتنا روبوت» من بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والمسلسل من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويظهر خلال أحداثه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس.