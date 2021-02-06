حملات بأحياء بورسعيد لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع المدينة

واصلت أحياء بورسعيد إزالة تراكمات الرمال والقمامة وكسح تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار وتسليك بالوعات الصرف الصحي، اليوم، حيث تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى أعمال رفع تجمعات المياه وتسليك بالوعات الصرف بمنطقة الإسراء، في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

وتابع الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ أعمال النظافة ورفع المخلفات ورفع الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة خلال العمل ليلا بالعديد من الشوارع بنطاق الحي.

وفي حي العرب، تفقد عادل عبد الفتاح، رئيس الحي أعمال النظافة لإدارة تحسين البيئة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع و المناطق والميادين والتطهير والتعقيم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وذلك فى اطار خطة حي العرب فى هذا الشأن والتى يستمر تنفيذها على فترات عمل صباحية ومسائية من خلال فرق عمل للنظافة والتجميل.

وباشرت الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والرمال والأتربة بداية من ساحل البحر وحتى العبور وأسوان كما رفع السيارات المياه المتراكمة بداية من منطقة العرب بالحواري والشوارع الرئيسية والفرعية بالكامل مرورآ بشارع محمد على وأرض العزب وحى الكويت ومنطقة القنال الداخلى.

كما شهدت مدينة بورفؤاد رفع درجة الإستعداد القصوى، ووجه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد كافة الإدارات لإتخاذ مايلزم حيال التغييرات المناخية الطارئة وطالب المواطنيين بتوخى الحذر من الشبورةالمائية، كما وجه التنفيذيين إلىرفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة.