مدير مشروع محطة عدلي منصور: لدينا مجمع للنقل الجماعي يسهل حركة المواطن

شرح المهندس سيد كمال، مدير مشروع محطة عدلي منصور، أن المحطة عبارة عن مجمع للنقل الجماعي، حيث يضم المجمع محطة مترو الأنفاق التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي، ومحطة القطار الكهربائي، فضلًا عن محطة السكة الحديد لقطارات السويس، ومحطة للسوبر جيت، ومحطة للأتوبيس الترددي بين موقف الأقاليم ومجمع محطات النقل الجماعي.

مجمع النقل الجماعي تم إنشائه في مكان واحد لسهولة الحركة

وأضاف كمال، خلال حديثه مع أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن مجمع النقل الجماعي تم إنشائه في مكان واحد لسهولة الحركة وتوفير المجهود على المواطنين، والتقليل من التحركات بين هذه المحطات في حال كانت كل محطة بمكان منفصل، موضحا أنه تم عمل دراسة للمنطقة لفصل المسارات لكل وسيلة نقل عن بعضها وتم اختيار كل موقع لكل محطة من المحطات لتوفير الوقت والمجهود والسهولة في الانتقال بين المحطات بدون تداخل للمحطات.

القطار الكهربائي يبدأ من محطة عدلي منصور بمدينة السلام

وتابع مدير مشروع محطة عدلي منصور، أن القطار الكهربائي يبدأ من محطة عدلي منصور بمدينة السلام، مرورا بمدن شرق القاهرة بالكامل، بداية من العبور ومدينة المستقبل والشروق وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية ثم مدينة العاشر من رمضان، شارحا أن المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي تضم 12 محطة والمرحلة الثانية 4 محطات وصولًا للمدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية، حتى الوصول لمحطة القطار السريع.

القطار الكهربائي قطار خفيف مثل المترو

وأشار مدير مشروع محطة عدلي منصور، إلى أن القطار الكهربائي قطار خفيف مثل قطار المترو، وسرعته التصميمية 80 كيلو، ولكن الفارق أن مسار محطات المترو، على كباري، خاصة التي افتتحها الرئيس مؤخرا، ولكن القطار الكهربائي مساره على الأرض، ويتجاوز تقاطعات الطرق ومداخل الطرق عن طريق كباري تنقل السيارات حتى لا تتقاطع مع مساره، والمسافة من عدلي منصور حتى نهاية مساره من 30 لـ40 دقيقة.