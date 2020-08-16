إيمان الحصري: محطة عدلي منصور مجمع متكامل الخدمات

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وهي عبارة عن 6 محطات أبرزها محطة المستشار عدلي منصور والتي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضافت خلال برنامجها "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أن محطة عدلي منصور تعد مجمع متكامل الخدمات ويحتوي على منطقة استثمارية على مساحة 15 فدانا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبر جيت إضافة لمحطة للأتوبيس السريع والأتوبيس الترددي.

وأشارت إلى أن الدولة اهتمت بقطاع النقل الفترة الماضية سواء الطرق والكباري أو المترو أو النقل البري أو البحري، وأصبحت اليوم في المركز 28 عالميا في جودة الطرق بعدما كانت في المركز 118.

وأوضحت أن الدولة وضعت ميزانية لقطاع النقل الفترة من 2014 وحتى 2024 فاقت تريليون جنيه، أنفق منها تقريبا 424 مليار جنيه في آخر 6 سنوات، بجانب 526 مليار جنيه استثمارات مستمرة في قطاع النقل حتى عام 2024، متوسط تنفيذ الطرق في مصر قبل 2014 كان 270 كم سنويا بعد 2010 وصلت إلى 1150 سنويا.