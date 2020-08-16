رئيس التحرير

محمود مسلم

خالد أبوبكر عن افتتاح محطة عدلي منصور: "خدنا على الإنجازات"

كتب:

شريف سليمان
10:28 م | الأحد 16 أغسطس 2020
المستشار عدلي منصور

المستشار عدلي منصور

علق خالد أبوبكر على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، تعليقًا على تقديم الرئيس السيسي للمستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، لوضع حجر الأساس للمحطة التي تحمل اسمه، معقبا: "خدنا على الإنجاز، لكنني منبهر بمصر الجديدة المهذبة والتصرفات الحضارية".

وقال إن هذه المشاهد والرسائل التي قدمها الرئيس السيسي وتقديمه المستشار عدلي منصور، لوضع حجر الأساس لم تحدث من قبل، ولابد من الوقوف أمام هذه الصور والقيم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، فعاليات افتتاح، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.

اقرأ المزيد:

أستاذ نقل: "عدلي منصور" هي أول محطة تبادلية في مصر

أبرز تصريحات وزير النقل بافتتاح "عدلي منصور": الميكروباص مش هيطلع الدائري

محطة مترو عدلي منصور في نقاط: 3 أدوار على مساحة 15 فدانا

تفاصيل تسيير "شاتل باص" من مترو عدلي منصور لمطار القاهرة

10 رسائل وجهها الرئيس السيسي للمواطنين أثناء افتتاح محطة عدلي منصور

السيسي يشهد تجربة لاستخراج التذاكر آليا من محطة عدلي منصور

عاجل.. السيسي يستقل قطارا من محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق

تفاصيل محطة مترو "عدلي منصور".. نقطة الانطلاق إلى العاصمة الإدارية

عاجل.. عدلي منصور يضع حجر الأساس لمحطة تحمل اسمه بالخط الثالث للمترو