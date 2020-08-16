خالد أبوبكر عن افتتاح محطة عدلي منصور: "خدنا على الإنجازات"

علق خالد أبوبكر على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، تعليقًا على تقديم الرئيس السيسي للمستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، لوضع حجر الأساس للمحطة التي تحمل اسمه، معقبا: "خدنا على الإنجاز، لكنني منبهر بمصر الجديدة المهذبة والتصرفات الحضارية".

وقال إن هذه المشاهد والرسائل التي قدمها الرئيس السيسي وتقديمه المستشار عدلي منصور، لوضع حجر الأساس لم تحدث من قبل، ولابد من الوقوف أمام هذه الصور والقيم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، فعاليات افتتاح، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.