للراغبين.. 6 شهادات بعائد مرتفع بعد قرار «المركزي» تثبيت سعر الفائدة

يسعى عدد كبير من المواطنين إلى البحث عن شهادات ادخار ذات عائد مرتفع، في ظل اعتماد الكثير على عائد هذه الشهادات بشكل كبير لمواجهة تحديات الحياة، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، إضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وبحسب بيان المركزي، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة.

ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، إضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

وقال بلال شعيب، الخبير المصرفي، لـ«الوطن»، إنَّ هناك نحو 6 بنوك تقدم شهادات الإدخار التي تتمتع بكونها ذات عائد مرتفع نسبيًا، مقارنة بالبنوك الأخرى في السوق المصري.

- بنك القاهرة

بنك القاهرة يقدم شهادة «البريمو» بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريًا.

بنك مصر

يبيع بنك مصر شهادة «القمة» بسعر فائدة 11% سنويًا لدورية العائد الشهري، والحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا.

البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري شهادة «الحصاد» بسعر فائدة 11% سنويًا، ذات عائد شهري، والحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويصرف العائد شهريًا.

- المصرف المتحد

المصرف المتحد يبيع شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع السنوي، والحد الأدنى للشهادة 500 جنيه، ومدة الشهادة 4 سنوات.

البنك العقاري

يطرح البنك العقاري يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا عائد ربع السنوي.

بنك تنمية الصادارات المصري

يقدم بنك تنمبة الصادارات المصري نسبة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع السنوي/ مدة الشهادة 3 سنوات.