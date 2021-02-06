مدير محطة «عدلي منصور»: ستخدم سكان الأقاليم المترددون على المنطقة

قال المهندس سيد كمال، مدير مشروع محطة عدلي منصور، إنَّ مجمع النقل المتواجد بالمحطة سيخدم عددًا كبيرًا من سكان الأقاليم ممن يتوافدون على منطقة محطة عدلي منصور والمناطق المحيطة لها، حيث يستطيع المواطن أن يستقل الأتوبيس الترددي من موقف الأقاليم وحتى محطة عدلي منصور، ويستطيع استخدام مترو الأنفاق إذا كانت وجهته القاهرة، ويستطيع أن يستقل القطار الكهربائي إذا كانت وجهته العاصمة الإدارية أو أي مدينة من مدن شرق القاهرة، ويستطيع أن يركب قطار السويس من محطة القطار بعدلي منصور إذا كان متوجها للسويس.

تنفيذ 3 أنفاق مشاه لربط المجمع بالجهة الشمالية لطريق الإسماعيلية

وأضاف مدير مشروع محطة عدلي منصور خلال حديثه مع أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الأتوبيس الترددي خدمة تنقل المواطنين من موقف الأقاليم وحتى محطة عدلي منصور حتى يستقل المترو أو القطار السريع أو القطار الكهربائي أو قطار السويس.

وشرح أنَّ مجمع النقل بمحطة عدلي منصور تمّ الأخذ بالاعتبار وقت تصميمه «علشان نربط المجمع ده كله بالجهة الشمالية لطريق الإسماعيلية وعلشان منخليش الناس تتقاطع مع طريق السيارات بطريق الاسماعيلية الصحراوي ويحصل حوادث ومشاكل وقت العبور، تمّ تنفيذ 3 أنفاق مشاه للربط بين محطة الأتوبيس الترددي بموقف الأقاليم ومجمع النقل بمحطة عدلي منصور ونفق آخر بين محطة السوبر جيت ومحطة عدلي منصور».

مسار القطار الكهربائي معزول بالكامل عن مسار السيارات

وشرح مدير مشروع محطة عدلي منصور أنَّ القطار الكهربائي يمشي على مسار سطحي ويتقاطع مع مداخل مدن شرق القاهرة على طول مساره، ويتمّ حل هذا التقطاع عن طريق إما نفق أو كوبري للسيارات ويكون المسار بالكامل معزول بدون أي تقاطع بالقطار الكهربائي.