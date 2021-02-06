«المهندسين» تواجه كورونا بـ7 إجراءات إلكترونية أبرزها سداد الخدمات

قالت نقابة المهندسين إنها بدأت خطوات التحول الرقمي للخدمات المقدمة للأعضاء، وأعلنت عن 7 إجراءات إلكترونية كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن النقابة كانت أعلنت عن تدشين تطبيق إلكتروني تحت اسم «نقابتي» للاشتراك «أون لاين» في مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

وتضمنت الخطوات الإليكترونية السبع التي أعلنت عنها نقابة المهندسين ما يلي:

1- بطاقة إلكترونية لاتلامسية سارية لمدة 5 سنوات.

2- منظومة طبية إلكترونية لدى مقدمي الخدمة العلاجية.

3- مركز خدمة ودعم فني على مدار الساعة.

4- السداد الإلكتروني للخدمات الطبية والإشتراكات.

5- تفعيل خدمة الإيصال الإلكتروني المعتمد من خلال التطبيق، والذي يشمل بيانات المهندس وأسرته.

6- موافقات طبية بواسطة تطبيق الموبايل.

7- خدمة الدليل من خلال موبايل أبلكيشن «نقابتي» لسهولة وسرعة البحث أو من خلال موقع النقابة.

لجنة إلكترونية

واستحدثت نقابة المهندسين لجنة إلكترونية في إطار خطة رقمنة خدماتها التي تقدمها للأعضاء، وقال المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين رئيس لجنة الرعاية الصحية، إنَّه حتى تاريخ 25 يناير 2021 تمّ اشتراك 120736 مهندسًا بمشروع الرعاية الصحية، منهم 48430 مهندسًا بالنقابة العامة، و43277 مهندسًا بالنقابات الفرعية، و29029 مهندسًا من خلال التطبيق، بإجمالي 310858 مشتركًا -مهندسًا وتابعيه- وتم طباعة 284712 بطاقة -مهندسًا وتابعيه- وتم استلام 8411 مظروفًا بالنقابة العامة، و17817 مظروفًا بالنقابات الفرعية، و35986 مظروفًا بالمنازل.

عقد عمومية شعبتي الهندسة المعمارية والنووية

وعلى صعيد الجمعية العمومية لشعب نقابة المهندسين، تم توجيه الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة المعمارية يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير 2021 في تمام الساعة الخامسة مساء بمسرح النقابة، والجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021 في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة عثمان أحمد عثمان.

وكان المهندس الاستشاري محمد عزب، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، قد أعلن، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشعبة لمدة 15 يومًا لعدم اكتمال النصاب القانوني.