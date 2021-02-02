«المهندسين» تستحدث لجنة إلكترونية لرقمنة خدماتها بعد تطبيق «نقابتي»

استحدثت نقابة المهندسين لجنة إلكترونية في إطار خطة رقمنة خدماتها التي تقدمها للأعضاء وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي يتمّ اتخاذها لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، فضلًا عن تطبيق «نقابتي» التي أطلقته النقابة للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية إلكترونيًا، كوسيلة جديدة من وسائل الاشتراك.

وقال المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين رئيس لجنة الرعاية الصحية، إنَّه حتى تاريخ 25 يناير 2021 تمّ اشتراك 120736 مهندسًا بمشروع الرعاية الصحية، منهم 48430 مهندسًا بالنقابة العامة، و43277 مهندسًا بالنقابات الفرعية، و29029 مهندسًا من خلال التطبيق، بإجمالي 310858 مشتركًا -مهندسًا وتابعيه- وتم طباعة 284712 بطاقة -مهندسًا وتابعيه- وتم استلام 8411 مظروفًا بالنقابة العامة، و17817 مظروفًا بالنقابات الفرعية، و35986 مظروفًا بالمنازل.

خطة معلوماتية

من جانبه قال المهندس محمد عطية مدير إدارة الحاسب الآلي بنقابة المهندسين، إنَّ لجنة النقابة الإلكترونية اعتمدت الخطة المعلوماتية الاستراتيجية للنقابة وتتضمن تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بمبنى النقابة العامة للمهندسين 2021، وتطوير الخوادم ووحدات التخزين وعمليات التعافي من الكوارث.

وأشار «عطية»، بحسب بيان عن النقابة، إلى تأهيل غرفة الاتصالات «أعمال مدنية وكهروميكانيكية»، وتطوير نظام الأرشفة وتدفق الأعمال والتواصل الداخلي (Intranet)، ونظم إدارة موارد المؤسسات (ERP) لإحكام السيطرة المالية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لكل صناديق النقابة.

كما أوضح «عطية»، دور لجنة النقابة الإلكترونية في تطوير النظم المحورية لخدمات المهندسينمن بينها منظومة الخدمات النقابية والتي تضم شتراكات العضوية والاستشاري وشهادات العضوية، ومنظومة المعاشات، ومنظومة الرعاية الصحية والتي تضم اشتراكات المهندسين وأسرهم وكروت التكلفة والبورتال الطبي للجهات العلاجية.

منظومة مزاولة المهنة

وتابع أنَّ منظومة مزاولة المهنة وتشمل شهادات الإشراف وتجديد السجلات الهندسية، ومنظومة اللجان والشعب، وتطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي، وتطبيقات الهاتف المحمول لخدمات السادة المهندسين عن بُعد.

فيما أشار فاروق الحكيم، رئيس لجنة القيد والمعادلات للشعبة الكهربائية أنَّه تمّ منح لقب استشاري لـ39 مهندسًا في مختلف مجالات الهندسة الكهربائية والموافقة على تسجيل مكتبين استشاريين نوعيين خلال عام 2020، فيما تمّ تأجيل 41 طلبًا للحصول على لقب استشاري لاستكمال البيانات وكذا الخبرات التي تؤهلها للحصول على لقب استشاري مع رفض طلبين، كما تمت الموافقة على منح لقب دكتور لـ39 مهندسًا وتأجيل طلبين لاستكمال البيانات ورفض طلبين، بينما تمت الموافقة على قيد 70 مهندسًا جديدًا بالشعبة الكهربية، وتأجيل 14 طلبًا لاستكمال المستندات.