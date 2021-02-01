«المهندسين»: دورات تدريبية وورش عمل في تقنية نمذجة معلومات البناء

قالت نقابة المهندسين، إنه في إطار التعاون المشترك بين لجنتي الشباب والتدريب بالنقابة العامة، وقعت نقابة المهندسين المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة BIM Engineering Solutions – BIMES، الشريك الحصري لشركة GRAPHISOFT SE في مصر، «وذلك حرصًا من النقابة على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وصقل مهاراتهم التقنية، ونشر الوعي بأحدث اتجاهات التكنولوجيا في مجالات التصميم والتنفيذ الهندسي» بحسب بيان لها منذ قليل.

وتابعت: تستهدف نقابة المهندسين من هذا التعاون، تقديم الدعم والتدريب وورش العمل لأعضائها، في كل ما يتعلق بتقنية نمذجة معلومات البناء BIM، ويتم ذلك بمقرات التدريب الخاصة بالنقابة في مقرها الرئيسي وكل النقابات الفرعية أو «أون لاين»، مقابل تكاليف رمزية.

وأكدت النقابة، أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الدولة بضرورة التوسع في التطور التكنولوجي والعلمي، وتطبيقات التحول الرقمي.

ووقع عن نقابة المهندسين المصرية المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، وعن الشركة المهندس صبري إسماعيل، بحضور المهندس أحمد حشيش رئيس لجنة الشباب، والمهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب.

وكانت عدد من الشعب الهندسية بنقابة المهندسين، أعلنت وضع خطة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، لتدريب المهندسين وتوظيفهم، وذلك خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها الشعب الهندسية السبعة خلال الأيام القليلة الماضية.

الشعبة الكهربائية

وقال المهندس وسام الشيخ، أمين الشعبة الكهربائية، إن الشعبة تحرص على تجهيز بروتوكولات تعاون لتوقيعها مع الجهات التي تقوم الشعبة بزيارتها لإتاحة التدريب وفرص عمل، مشيرا إلى أنه تم التوافق علي تشكيل لجنة للتدريب تنبثق من الشعبة للعمل علي تنظيم العمليات والبرامج التدريبة المطلوب توفيرها للارتقاء بمستوى المهندسين الكهربائيين.

الأكاديمية البحرية ووزارة الشباب

وفي شعبة الهندسة الميكانيكية قالت المهندسة نوره خميس بكرى، أمين مساعد مجلس الشعبة، إنه جارى التواصل مع عدد من الجهات المميزة في مجالات التدريب والتوظيف مثل الأكاديمية البحرية، ووزارة الشباب والرياضة، وبعض الجهات الأخرى لتفعيل بروتوكول تعاون شامل معهم ويشمل التدريب والتأهيل والتوظيف والمشاركة في المعارض والمنتديات وملتقيات التوظيف التي تنظمها هذه الجهات لخدمة كافة شرائح مهندسي ميكانيكا.