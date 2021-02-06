استئناف الدراسة في الكليات والمعاهد الكنسية إلكترونيا بسبب كورونا

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استئناف الدراسة في الكليات الإكليريكية والمعاهد والمراكز التعليمية التابعها لها «إلكترونيًا»، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توقف الدراسة داخل المؤسسات التعليمة في الكنيسة خلال الفترة الماضية لمواجهة ذروة تفشي الوباء.

كما قررت الكنيسة الاعتماد خلال الفترة المقبلة على تطبيق إلكتروني على أجهزة الهاتف المحمول لاستمرار خدمة مدارس الأحد، المتوقفة حاليًا في عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية منعًا للتجمعات.

والكليات الإكليريكية، هي كليات كنسية تمنح الدرجات العلمية للطلبة، وتقع مقراتها داخل الكنائس والأديرة، وتعد شهادتها شرط رئيسي لرسامة الكهنة ورجال الكنيسة.

البابا يمنع الكهنة من زيارة منازل الأقباط

ومنع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الكهنة بكل من كنائس القاهرة والإسكندرية، والتي تعد نطاق «إيبارشية البابا»، من الزيارات المنزلية للأقباط، واقتصار ما يعرف كنسيا بخدمة «الافتقاد» عبر الاتصال التليفوني، في الوقت الحالي.

تطبيق إلكتروني بديل لمدارس الأحد بالكنيسة

وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن التطبيق الإلكتروني الذي ستستخدمه الكنيسة في التواصل مع خدام مدارس الأحد، هو تطبيق «أبناء النور»، ويوفر العديد من الخواص الإلكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية، وكان البابا تواضروس الثاني، أطلقه عام 2018 بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد، ودعا خدام مدارس الأحد بكافة كنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر إلى الاستفادة من الإمكانيات التى يتيحها التطبيق.

و«مدارس الأحد» أو ما يعرف بـ«فصول التربية الكنسية»، هي عبارة عن دروس دينية تقدمها الكنيسة يوم العطلة الرسمية للدولة، وهي عبارة عن فصول مُقسَّمة بالمراحل الدراسية للأطفال بدءًا من سن الحضانة والمرحلة الإبتدائية، ثم الفتيان في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.