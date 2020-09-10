وزير التعليم يطمأن أولياء الأمور بشأن استئناف الدراسة: لدينا خطة كاملة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ارسال رسالة طمأنة لأولياء الأمور حول استئناف الطلاب للدراسة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة بمشاركة وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن كل أجهزة الدولة تكاتفت من اجل نجاح امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتي شارك فيها 1.4 مليون طالب وأيضًا امتحانات الدور الثاني والتي مرت بسلاسة بسبب التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم واجهزة الدولة كلها.

وأشاد شوقي بامكانية اجراء امتحان قومي لهذا العدد الهائل وقدرة الدولةى على توفير اشتراطات الحماية لافتًا أن وزيرة الصحة كانت ترسل له تقرير يوميًا على هاتفه يتضمن حالة الطلاب الذين اصيبوا بكورونا لافتًا أن خلال شهر الامتحانات لم يصاب إلا 3 طلاب فقط بفيروس كورونا من 1.4 مليون طالب.

وتابع: "جربنا اساليب تقييم جديدة وقدرنا نكمل السنة لملايين الطلاب من 3 ابتدائي لتانية ثانوي عن طريق المشروعات والأعمال الإلكترونية" مضيفًا: "محدش راح عليه السنة".

وأشار شوقي أنه تم التشديد على مديري المدريات لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتم وضع خطة كاملة تم توزيعها لمديري المديريات تتضمن اجراءات التباعد والطابور وتوزيع كثافات الفصول.