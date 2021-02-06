«مستريح سوهاج»: دفعت أموالا للعملاء لمدة سنة وخسرت كتير.. «مش لاقي آكل»

اعترف فلاح بسوهاج والشهير بـ«مستريح سوهاج» ويدعى «م. خ»، بقيامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين بحجة استثمار أموالهم في تجارة المواد الغذائية، وحصوله منهم على مبالغ مالية كبيرة قدرت بـ3 ملايين جنيه مقابل فوائد مغرية وصلت إلى 12% شهريا من قيمة المبلغ، وقال المتهم في التحقيقات إنه تعثر ماديا في السداد، حيث كان ينتظم في سداد الفوائد المتفق عليها لكنه تعرض إلى ضائقة مالية أدت لخسائر فادحة له منعته من السداد والانتظام فى دفع الفوائد لعملائه لعدة أشهر.

اشتغلوا معايا سنة

«هو أنا لما كنت بكسبهم كنت حلو ولما وقعت محدش يقف جنبي» بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافاته، موجها اللوم لعملائه: «اشتغلوا معايا أكتر من سنة وكانت العملية ماشية حلو بس حصل مشاكل في أسعار الأغذية ودخلت كذا بيعة خسرانة وخسرت فلوس كتير محدش وقف جنبى ولا قال لى أنت منين».

مش لاقي آكل

وأضاف المتهم أنه عجز عن السداد منذ فترة وتوجه لزبائنه ورفضوا إمهاله وهددوه بإبلاغ مباحث الأموال العامة فدفع لهم جانبا من أموالهم لكنهم أصروا على الحصول عليها كاملة: «وأنا في الوقت ده بقيت على الحديدة ومش لاقي آكل.. منهم لله بيتي اتخرب ومحدش وقف جنبي.. خدوني لحم ورمونى عضم».

ضحايا آخرون

وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الضحايا على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

أحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة الواقعة.