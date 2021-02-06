مصادر المراجعة لجميع الطلاب قبل امتحانات نصف العام: «ذاكر» و«إدمودو» أبرزها

يستعد طلاب السنوات والمراحل الدراسية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام في 20 من فبراير الجاري.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المصادر والمنصات المتاحة أمام جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية من أجل المذاكرة والمراجعة، استعدادًا للامتحانات.. «الوطن» تستعرض أهم وأبرز المنصات المتاحة أمام جميع الطلاب.

الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي

1 - قناة «مدرستنا 2»، وهي الوسيلة الأساسية لطلاب هذه المرحلة.

2 - منصة «ذاكر» من بنك المعرفة هي الوسيلة الثانية أمام الطلاب. https://study.ekb.eg

3 - منصة البث المباشر. https://stream.moe.gov.eg

4 - المنصة الرابعة والأخيرة هي منصة «ادمودو». https://new.edmodo.com/

طلاب الصف الثالث الإعدادي

1 - تعتبر القناة التعليمية «مدرستنا 1» هي المصدر الأساسي لطلاب الشهادة الاعدادية.

2 - الوسيلة الثانية هي منصة «ذاكر» من بنك المعرفة. https://study.ekb.eg

3 - المصدر الثالث لهؤلاء الطلاب هو منصة البث المباشر. https://stream.moe.gov.eg

4 - الوسيلة الرابعة هي منصة «ادمودو» https://new.edmodo.com/

5 - منصة «حصص مصر»، هي الوسيلة الأخيرة أمام الطلاب للمذاكرة والمراجعة. https://www.hesas.eg

طلاب المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني

1 - منصة إدارة التعلم من بنك المعرفة المصري هو المصدر الأساسي لهؤلاء الطلاب. https://lms.ekb.eg

2 - المصدر الرئيسي الاخر هو القناة التعليمية «مدرستنا 2».

3 - الوسيلة الثالثة هي منصة البث المباشر. https://stream.moe.gov.eg

4 - منصة «حصص مصر» https://www.hesas.eg

5 - المصدر الأخير للطلاب هي منصة «ادمودو» https://new.edmodo.com/

ومن المقرر الإعلان عن جميع تفاصيل امتحانات نصف العام الدراسي مع شكل الدراسة على مدار الفصل الدراسي الثاني في يوم 14 من فبراير، عن طريق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونصح «شوقي» جميع الطلاب على مستوى مختلف المراحل التعليمية بالاستعداد جيدا لامتحانات نصف العام عن طريق المذاكرة مع المراجعة باستخدام المصادر والمنصات التعليمية التي اتاحتها الوزارة لكافة الطلاب.