عاجل.. وزير التعليم: نفذنا 10.5 مليون امتحان إلكتروني خلال فترة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى تنفيذ حوالي 10.5 مليون امتحان إلكتروني خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» أثناء مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي الـ 25 لـ Nile TESOL، بمناسبة احتفاله باليوبيل الفضي، إنه خلال أزمة جائحة كورونا جرى إطلاق العديد من المنصات التعليمية من أجل استمرار عملية التعلم لجميع الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه لولا الاستثمار الكبير في مجال التعليم عبر السنوات الماضية، لم تكن الدولة المصرية تنجح في الوقوف على قدمها على مدار جائحة كورونا.