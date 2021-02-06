القوى العاملة: وفرنا 4219 فرصة عمل برواتب تصل إلى 8000 جنيه

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، ومنها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور تبدأ من 1200 وتصل إلى 8000 جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة نصف شهرية، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg

وأوضح الوزير أن هذه الفرص توفرت بالمحافظات المختلفة، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير الماضي في النشرة السابقة وعددها 330 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تشمل 100 مندوب توزيع و500 مراقب جودة ، و1500 مشغل، و 21 مهندس براتب يصل لـ 4350 جنيها، و 3 مهندس ميكانيكي براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه، و3 فنى جودة براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه بمصنع بمنطقة 6 أكتوبر بمجمع سي بي سي الصناعي.

كما وفرت 5 فرص عمل لذوى القدرات براتب يبدأ من 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.