القوى العاملة: إعلان جديد لـ4219 وظيفة الأحد

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة ستعلن عبر موقعها الإلكتروني، توفير 4219 فرصة عمل، برواتب تتراوح بين 1200 جنيه، وحتى 8 آلاف جنيه.

نشرة للراغبين في الحصول على فرص عمل

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تلك النشرة كانت تصدر لمرة واحده كل شهر، لكن بسبب توجيه وزير القوى العاملة، فسيتم إصدارها مرتين شهريا، كل 15 يوم: «هنلاقي يوم الأحد على الموقع الإلكتروني للوزارة، نشرة للراغبين في الحصول على فرص عمل بمختلف المحافظات».

سترشح الإدارة المختصة المتقدمين وتوجههم

وأوضح أنه على الباحثين عن فرص العمل، عليهم اختيار «برنامج طالبي العمل» ومنه سيجري اختيار الفرص التي يريدونها، فيما سترشح الإدارة المختصة المتقدمين، وتوجههم إلى جهات العمل، التي سيجري فيها اختبار فرص التحاقهم.

فرص العمل ستتوافر في 9 محافظات

وأكد أن تلك الفرص تتوافر في 9 محافظات، وهم القاهرة والشرقية والقليوبية وأسيوط والمنيا والغربية والدقهلية والسويس والبحيرة، بوظائف تخص الأصحاء وذوى الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث على حد السواء، بواقع 59 شركة.

وأشار إلى أن تلك الوظائف تشمل المهندسين، وتتراح مرتباتهم من 4 آلاف لـ4500 جنيه، ومراقبي جودة ومهندسي ميكانيكا وفني جودة وعامل إنتاج ومهن خاصة، كالتعبئة والتغليف وخدمة العملاء والكاشير ومصممي الجرافيك: «عندنا كل المهن من أول الدكتور والمهندس للفني، هيلاقوها موجودة على موقع الوزارة وكل شخص يختار الالفرصة التي تتناسب معه،والوزارة هترشحه على طول لجهة العمل».