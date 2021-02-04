رئيس «القوى العاملة» بالبرلمان عن مؤقتي الزراعة: «مش هنفرط فيهم»

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بالكامل، اجتمعوا أمس لبحث ملف مؤقتي وزارة الزراعة، وأصدروا توصية بدعوة جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، على أن يتم عقد اللقاء بحضور الأطراف المعنية، سواء المالية أو الزراعية أو التنمية المحلية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأسبوع بعد المقبل، لدراسة المشكلة ووضع حلول لها، متابعا: «أهالينا مش هنقدر نفرط فيهم».

وأضاف «عبد الفضيل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أن البرلمان الحالية يشهد سخونة وقوة يوما بعد الآخر، متابعا: «بطمن أهالينا في العمالة المؤقتة أن إحنا وراهم وأمامهم ومش هنفرط في أي حق من حقوقهم».

وأشار إلى أن اللجنة وضعت بعد الدراسة مهلة لمدة شهر، ولكن قبل الشهر ستُحل الأمور، حتى ولو كانت حلولا جزئية على مراحل، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزي ليس لديه مانع للأشخاص وفقا للمعايير التي تم وضعها بمعرفة الوزراء المعنيين معه، في أن يمنحهم مبدئيا أجر لا يقل عن الحد الأدنى، على أن تكون المرحلة الثانية تثبيت هذه العمالة.