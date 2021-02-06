إزاي تتأكد من مطابقة فاتورة الكهرباء للاستهلاك الحقيقي قبل السداد؟

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يفاجئ الكثير من المواطنين بارتفاع في قيمة الفاتورة، ما يدفعهم للتأكد من صحة قيمة الفاتورة ومقارنتها بالاستهلاك الحقيقي للوحدة السكنية.

ووجه جهاز حماية المستهلك عددًا من النصائح التي يجب تنفيذها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل السداد، باعتباره حق من حقوق المستهلك.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لنتابعيها من خدمات يومية، الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من صحة وسلامة الفاتورة الشهرية قبل سدادها وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

خطوات التأكد من قيمة فاتورة الكهرباء قبل السداد

1- يقوم المواطن بمراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء ومقارنتها مع الفاتورة السابقة، بالإضافة إلى ملاحظة الاختلاف فى معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة.

2- وفي حالة ملاحظة أن قيمة الفاتورة الشهرية أكبر بكثير من الفاتورة السابقة ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، يجب قراءة العداد الخاص بالوحدة السكنية ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

3- ويمكن حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

4- وإذا كان هناك فرق بين خانة الاستهلاك الموجوده بالعداد وقراءة الفاتورة، يجب أن يقوم المواطن بتقديم شكوى للكهرباء.

5- يقوم المواطن بالتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجيل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد، وذلك من خلال تصوير قراءة العداد، وعلى الفور تقوم الشركة بتصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك، أو تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- ويمكن أيضا تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.