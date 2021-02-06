فرق فنية لصيانة خطوط الكهرباء فى الشيخ زويد وإعادة التيار لوسط سيناء

واصلت الفرق الفنية بشركة كهرباء الشيخ زويد، مراجعة خطوط التيار الكهربائي القادم من مدينة العريش على الطريق الدولي العام، وإجراء أعمال الصيانة، بعد تأثر الشبكة بالرياح والأمطار التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين، بعد استقرار حالة الطقس.

وأكد مصدر بالشركة أن عمال الشركة باشروا أعمال الصيانة ورفع الأسلاك التى سقطت نتيجة الرياح الشديدة بعد مناشدات الأهالى لقيادات الشركة، وأضاف أن الفرق الفنية أصلحت الأسلاك المتضررة بقرى «الشلاق، قبر عمير، والظهير جنوب الشيخ زويد».

كما تواصل الفرق الفنية صيانة خطوط الكهرباء بمناطق «الخبايصة وأبوزرعي»، بنطاق قرية أبوطويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد، لإعادة التيار لجميع المناطق المتضررة تباعا بعد هدوء حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار التى ضربت المنطقة.

من جهة أخرى، عاد التيار الكهربي إلى مدينة الحسنة، بعد انقطاع دام لعدة ساعات بسبب الأمطار التي شهدتها مختلف مدن محافظة شمال سيناء، وأكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، فى بيان له، اليوم، أن التيار الكهربي عاد إلى مدينة الحسنة، عقب استقرار الأحوال الجوية وتوقف الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة.

وأضاف أنه خلال فترة انقطاع التيار، تم تخصيص خدمة «واتس أب» لتواصل المواطنين مع غرفة العمليات بالمجلس لتلقي شكاوى الأهالي بشأن هطول الأمطار والسيول.

وكان التيار الكهربائي، انقطع عن محطة مياه رافع التلول، ما أدى إلى توقف ضخ المياه على مدينة العريش لعدة ساعات قبل تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة الكهرباء للمحطة لإستئناف ضخ المياه لأحياء المدينة.