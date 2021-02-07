الصحة للمعزولين منزليا: اتكلموا من ورا الباب أو بالتليفون

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بسيطة للمواطنين خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين خاصة بعد الانخفاض الملحوظ الذي يشهده المنحنى الوبائي ورغبة الوزارة في الاستمرار في هذا الانخفاض.

وأوضحت الوزارة طرق التعامل مع الآخرين داخل المنزل خلال فترة العزل المنزلى، وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها إنه لابد من التحدث مع من فى المنزل من خلف الباب أو عبر الهاتف، وفى حالة الضرورة للتحدث وجه لوجه يقوم الشخصان بارتداء الكمامة والتباعد بمسافة لا تقل عن متر.

الوزارة: تجنبوا المصافحة أو التلامس مع الشخص المصاب

وتابعت الوزارة أنه لابد من اختصار زمن المحادثة قدر الإمكان وتجنب المصافحة أو التلامس مع الشخص المصاب، وشددت الوزارة على ضرورة التواصل مع الخط الساخن 105 فى حالة ظهور أى حالة مشتبه فيها، مشيرة الى ضروة عدم استقبال الضيوف خلال فترة العزل المنزلى.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والاستمرار فيها كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعى والبعد عن المناطق المزدحمة والمدوامة على غسيل اليدين باستمرار ولمدة لا تقل عن 20 ثانية وعد المصافحة والأحضان عند اللقاء.

الصحة تؤكد على عدم خروج الحوامل الا للضرورة القصوي

كما وجهت الوزارة رسالة تأكيدية للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أى شخص يبلغ من العمر 65 سنة أو أكثر، بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوي وزفى حال الخروج لابد من الالتزام بالإجراءات الإحترازية وأهمها ارتداء الكمامات والبعد عن الأماكن المزدحمة وكذلك عدم لمس الأسطح.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي واتخاذ القرارات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المعدية الأخري.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.