«الصحة»: ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ78.2% واستقرار حالات الوفاة

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن هناك حالة استقرار في معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، مشيرة إلى ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس بنسبة تصل إلى 78.2% وهذا يعود إلى تطبيق مستشفيات العزل لبروتكول العلاجي المستحدث في نسخته الرابعة بشكل جيد.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك اتجاه لتغير البروتكول مرة أخرى ليشمل بعض الأمور المتعلقة بأصحاب الأمراض المزمنة خاصة وأن معظم وفيات الفيروس من أصحاب الأمراض المزمنة والتي تقدر بنحو 85% منهم، فالبروتكول يشمل بعض الأمور المتعلقة بهم والرغبة في زيادة معدلات الشفاء.

مصر تسلمت الشحنة الثالثة من لقاح كورونا

وأضاف المصدر أن مصر تسلمت الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا آخر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه لن يتم البدء في تطعيم المواطنين إلا بعد التأكد من توفير اللقاحات لكل الفئات؛ ولن يحصل أي مواطن على الجرعة الأولى من اللقاح إلا بعد التأكد من توفير الجرعة الثانية له.

وعن الممنوعين من أخذ اللقاح، أكد المصدر أن الأطفال وكذلك السيدات الحوامل لن يحصلوا على اللقاحات؛ وكذلك المرضعات لأن التجارب السريرية لم تجرى عليهم لذلك لن يحصلوا على اللقاح لتفادي أي أعراض جانبية يمكن أن تحدث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 421 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم.

وكشفت الوزارة عن إجمالي عدد مصابي الفيروس الذي تم تسجيله في مصر حتى أمس؛ وهو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، كما تم تسجيل 9560 حالة وفاة، مشيرة الى أنه بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.