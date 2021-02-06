أشرف الخطيب: وضع صورة رفاعة الطهطاوي على التوك توك «مرفوضة»

قال الشاعر أشرف الخطيب، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد كتاب مصر، تعليقا علي وضع مجلس مدينة طهطا صورة رفاعة الطهطاوي، على مركبات التوك توك، أن وضع صورة المثقف على مركبة «توك توك» أمر صعب ومحرج؛ لأن قيمة المثقف أرقى وأسمى من أن يوضع على «توك توك»، ولكن إذا كان الهدف هو وضع بوسترات للمثقفين في طهطا بشكل عام على تلك المركبات للتعريف بهم، فهو أمر جيد، لكي يعرف الشباب من هم المثقفين.

وأضاف الخطيب، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يفضل أن يتم وضع صور المثقفين في الميادين العامة أو في الشوارع المهمة، ورفاعة الطهطاوي، كل ما يحتاجه هو تقدير أدبي فقط من الأجيال المقبلة.

ولفت إلى أن طهطا، بها العديد من الإعلام والمثقفين، ولو تم وضع بوسترات لهم على مركبات التوك توك فهو أمر جيد كملمحة تثقيفية للناس، وأن فكرة وضع صورة رفاعة الطهطاوي، على التوك توك مرفوضة بشكل جزئي وليس بشكل كلي.

وأكد الخطيب، أن هناك أجيال لا تعرف من هو رفاعة الطهطاوي، ويجب تنويرهم وتثقيفهم، وأنه يوافق على وضع ملصقات عن المثقفين في مدينة طهطا على مركبات التوك توك، وليس وضع لوحات ترخيص للتوك توك وعليها صورة رفاعة الطهطاوي.

من جهته، قالت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إن إجراءات ترخيص التوك توك بدأت بالفعل في مدينة طهطا شمال سوهاج، وتم التشاور مع عدد من أبناء طهطا ومن بينهم نواب البرلمان الذين وافقوا على وضع صورة رفاعة الطهطاوي على لوحات تراخيص مركبات التوك توك، لافتة إلى أنه تم ترخيص 20 مركبة توك توك حتى الآن.

وأضافت سلام، أن التراخيص تتم بالتنسيق مع وحدة مرور طهطا، والإدارة الهندسية - وحدة النقل البطيء بمجلس المدينة، مؤكدًا أن الهدف من وضع صورة رفاعة الطهطاوي، لقصر عمل المركبات على أبناء مدينة طهطا فقط، وعدم دخول مركبات توك توك من الخارج.

وأكدت سلام، عقد جلسة تشاورية مع المثقفين في مدينة طهطا لأخذ رأيهم في وضع صورة رفاعة الطهطاوي على مركبات التوك توك، لافتة إلى أن الأمر مازال في بدايته.