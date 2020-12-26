نائب محافظ سوهاج يتفقد مكتبة رفاعة الطهطاوي: تضم 17 ألف مخطوطة نادرة

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مكتبة رفاعة الطهطاوي، بمقر مجلس مدينة سوهاج، في بداية جولاته التفقدية للمكتبات الثقافية والتراثية بنطاق المحافظة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالعمل على الحفاظ على الكتب التراثية وتطوير القطاع الثقافي بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

رافق نائب المحافظ في الجولة، عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وجلال أبوالدهب، مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور ناصر أبوزيد، أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة سوهاج.

وأكد نائب المحافظ أهمية الحفاظ على محتويات المكتبة من أمهات الكتب والمخطوطات ذات الطابع التاريخي النادر، منها ما يرجع لعام 398هـ، لافتا إلى ضرورة متابعة عملية تطوير المكتبة التراثية خلال المرحلة القادمة، كما تفقد أروقة وقاعتي الاطلاع بالمكتبة.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد أكد على أهمية تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي والحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لها، وإبراز قيمتها كإحدى أهم المكتبات التراثية، وذلك خلال جولته في المكتبة في مارس الماضي.

ولفت المحافظ إلى أهمية متابعة عملية تطوير المكتبة على أن تقوم لجنة لمتابعة أعمال التطوير التى ستقوم بها وزارتي الآثار والثقافة، ومتابعة الخطوات الفعالة خلال المرحلة القادمة لتطوير المكتبة التراثية، كما تفقد المحافظ قاعتي الاطلاع بالمكتبة، ومبنى مجلس مدينة سوهاج كمبنى أثرية ذو طراز معماري فريد.

الجدير بالذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوي، إحدى المكتبات التراثية المهمة، وأنشأها علي فهمي باشا عام 1932، بمقر مجلس مدينة سوهاج، ويصل عدد المطبوعات بها الآن إلى 16 ألف مطبوع، و1067 مخطوطا من أندر المخطوطات في العالم، من أمهات الكتب في الثقافة العربية، والثقافة التاريخية والأدبية بأنواعها، وليس لها فئة عمرية محددة، فالمكتبة بها مجموعة كتب متنوعة تناسب كل الأعمار.