"القومي للترجمة" يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي في دورتها الحادية عشرة، والشباب في دورتها الثامنة، والثقافة العلمية في دورتها الخامسة.

وأفادت الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة، بأن أسماء الفائزين جاءت كالتالي:

حصد جائزة رفاعة الطهطاوي لهذا العام، المترجم حسن نصر الدين عن ترجمته لكتاب تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم، الصادر عن المركز القومي للترجمة في العام 2016.

أما جائزة الشباب، ففاز بها المترجم مارك جمال عن ترجمته لكتاب كهف الأفكار، الصادر عن دار التنوير في العام 2019، وأخيرا حصل المترجم رؤوف وصفي، على جائزة الثقافة العلمية عن ترجمته لكتاب "رؤية نانوية.. هندسة المستقبل" الصادر عن المركز القومي للترجمة في العام 2018.

وأضافت "عادل"، تظل دائمًا جوائز رفاعة الطهطاوي التي يحرص المركز على تقديمها كل عام، رسالة شكر وعرفان لكل مترجم مصري وعربي، وإشارة دائمة على حرصنا الدائم على دعمهم، ففروع الجائزة تتنوع لتدعم شباب المترجمين، وتدعم أيضًا مترجمي الثقافة العلمية، التي يظل المركز حريصًا على ترجمتها، لإدراكه لأهمية العلوم لنهضة مصر.