«حليمة» خدعت ضحاياها بحلم السفر مقابل 80 ألف جنيه: هما اللي طماعين

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على ربة منزل بالغربية بتهمة النصب على الأهالى بحجة تسفيرهم إلى خارج البلاد بعقود عمل مغرية مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم، حيث تبين أن المتهمة وتدعى «حليمة» 39 سنة مسجلة خطر، واحترفت ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والتزوير مقابل مبالغ مالية، قامت بخداع الأهالى الراغبين فى السفر للعمل بالخارج مقابل إيهامهم بالحصول على رواتب مجزية بالعملة الصعبة فى دول عربية وأوروبية لكنها قامت بالنصب عليهم بعد الاستيلاء منهم على ما يقرب من 500 ألف جنيه.

نصبت على 5 مواطنين

وذكرت التحريات أن المتهمة ربة منزل مقيمة بالمحلة الكبرى ومسجلة خطر، وأنه ذاع صيتها فى المنطقة بمقدرتها على تسفير المواطنين إلى دول عربية وأوروبية وتوفير فرصة عمل لهم بها، وتمكنت من الاستيلاء من 5 مواطنين على أكثر من 500 ألف جنيه، إلا أنها لم تلتزم بذلك ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أرقام وهمية مقابل 80 ألف جنيه

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة ادعت أنها تملك صلات وطيدة بمسئولين فى السفارات وكانت تسافر الإسكندرية وتقنع الأهالى أنها فى رحلة بإيطاليا لتجهيز عقود لهم للسفر إلى إيطاليا للعمل فى المزارع، ثم تحصل من كل منهم على مبلغ 80 ألف جنيه، وتعطيهم رقم كوديا وتخبرهم أنه رقم التأشيرة فى السفارة.

المتهمة: هم اللي طماعين

وعقب ضبطها أقرت المتهمة أنها احترفت النصب لكون زبائنها من المعدمين وأنها لم تشعر بأي ندم على من باع شقته أو أرض يملكها: «كلهم كانوا عاوزين يسافروا وأنا استغليت حاجتهم للسفر، بس هما طماعين لأنهم عاوزين ياخدو كل حاجة وميخسروش أى حاجة».

تمت إحالة المتهمة للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.