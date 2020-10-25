نصابة الماجستير تعترف: معايا دبلوم تجارة.. وببيع الشهادة بـ5 آلاف جنيه

اعترفت ربة منزل مقيمة بالجيزة بإدارتها كيانا تعليميا وهميا "بدون ترخيص" في مدينة نصر بالقاهرة، لمنح شهادات الماجستير والدرجات العلمية العليا.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها حاصلة على دبلوم تجارة: "بس مخي شغال ولا أجدعها عالم" وأنها قامت باتخاذ شقة فى مدينة نصر وكرا لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا ماجستير دبلومات وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج.

وأوضحت المتهمة أنها قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت نتيجة ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 5000 جنيه عن الدورة التدريبية من كل دارس.

وتمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من استهداف مقر الأكاديمية وأمكن ضبط المتهمة، وعثر على كمية من الشهادات الدراسية تفيد بحصول أصحابها على دبلومات دراسية مزورة بالكامل وكمية من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص مختلفة ومجموعة من الكتب الدراسية وكمية من كارنيهات منسوب للأكاديمية وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وذكرت التحريات أن المتهمة قامت بالنصب على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن نتيجة ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 4000 جنيه من كل دارس.