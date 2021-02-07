أهالي دسوق يقيمون «دفتر عزاء» بعد وفاة طبيب بكورونا في كفرالشيخ 

توفى الدكتور عادل فرحات، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أمس السبت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية إثر حجزه بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية.

وقال عمر جابر، ابن شقيقة الطبيب المتوفي، إنه سيتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ عقب وصول الجثمان من محافظة الإسكندرية.

ووفق مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، فإن الطبيب جرى عزله منزليًا بناءً على رغبته لكن تدهورت حالته ونقله ذووه إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، وتدهورت حالته وتوفي متأثراً بفيروس كورونا.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، إلى دفتر عزاء للراحل، حيث أكد أهالي دسوق، أنه كان طبيباً إنساناً لا يرد محتاجا ولا يتأخر عن مريض.

أهالي يرثون الطبيب المتوفي بكلمات مؤثرة

ودون حساب يحمل اسم محمد إبراهيم سلطان، كلمات رثاء للراحل: «وداعاً يا دكتور عادل، والله ان القلب ليحزن وإن العين لتدمع، إلي جنة الفردوس مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين، اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون، اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن».

فيما دونت ميادة مصطفى منشوراً عبارات: «البقاء والدوام لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون، الدكتور عادل فرحات في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم انر قبره وثبته عند السؤال».

وكتب محمد قنعر عبر صفحته الشخصية: «توفى إلى رحمة الله تعالى الدكتور الإنسان، عادل فرحات، الخبر صدمة لنا جميعا خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه وجميع الأطباء، مات من أحب المساجد ودائما ما يبحث عن كل عمل يقربه الى ربه فى الخير اللهم ارحمه واجعل القبر عليه روضه من رياض الجنة وحرم جسده على النار وصبر اهله وصبرنا جميعا على فراقه د عادل فرحات، ارجو منكم جميعا الدعاء له بالرحمه والمغفرة يرحمكم الله».