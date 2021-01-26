وفاة 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

أعلن مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، تسجيل 4 وفيات خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا، بينهم مهندس شاب.

كما أعلن المصدر الطبي بمديرية الصحة، إصابة 18 شخصا بالفيروس، في 6 مستشفيات، وفقا لتحاليل الـPCR، التي أجراها مركز الفيروسات الكبدية بالزعفران، المخصص لإجرات التحاليل للمرضى عقب حجزهم بأقسام العزل والفرز داخل المستشفيات.

تحويل المصابين للرعاية المركزة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه جرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة إلى مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، وحجز الباقون داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، بخلاف المعزولين منزليا.

وأضاف المصدر الطبي، أن الفرق الطبية تمر بشكل يومي على المعزولين منزليا، والمسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة الصحة أنهم مصابين بفيروس كورونا، للاطمئنان على نسب الأكسجين في الدم، عبر أجهزة «بالس أوكسيمتر»، ومستوى التنفس، وإعطاء الأدوية، مشيراً إلى أنه جرى تزويد الوحدات الصحية والمستشفيات بالأجهزة، وأدوية بروتوكول علاج الفيروس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية المعزولين منزليا.

إجراء فحوصات دورية للمخالطين

وأوضح المصدر، أنه يجرى عمل فحوصات دورية للمخالطين لمصابي كورونا، للتأكد من أنهم لا يحملون المرض؛ إذ أنهم أكثر عرضة للإصابة، والتنبيه على التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات والواقيات الشخصية، فضلا عن توزيع بعضها على المعزولين، بجانب الأدوية.

وكانت محافظة كفر الشيخ، سجلت أمس، 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة موجه لغة عربية، متأثراً بإصابته بالفيروس.

وقال المصدر الطبي، إن المتوفى جرى حجز في أحد المستشفيات، إثر تدهور حالته في الأيام الأخيرة، وهو «جمال. ع»، موجه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ.