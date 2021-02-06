الصين ترخص ثاني لقاحاتها ضد «كوفيد 19»: «كورونا فاك»

منحت السلطات الصحية في الصين الموافقة على ترخيص ثاني لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، تم تطويره في البلاد وهو «كورونا فاك» المطور من قبل شركة «سينوفاك»، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

وأوضحت «سينوفاك» في بيانها، أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان بينها تركيا والبرازيل، والتي أثبتت أن اللقاح فعال بنسبة مقدارها نحو 50% في منع الإصابة وبنسبة 80% في منع تطور الإصابات إلى مستويات تستدعي التدخل الطبي، ولكنها أكدت على أن «لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فعاليته وسلامته».

وكان اللقاح استُخدم حتى قبل الإعلان لتطعيم فئات رئيسية تعد أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكن إقراره السبت يسمح باستخدامه للعامة.

وتنتج الصين العديد من اللقاحات لفيروس كورونا، أشهرها «كورونا فاك»، الذي طورته شركة «سينوفاك» الصينية، بالإضافة للقاحين تطورهما معاهد مرتبطة بشركة «سينوفارم».

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إن أكثر من ثلاثة أرباع تلك اللقاحات موجودة في 10 دول فقط تمثل ما يقرب من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 130 دولة لم تتمكن حتى الآن من تقديم لقاح واحد لمواطنيها.

وأحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 104 ملايين حالة إصابة بكوفيد19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وبلغت الوفيات ما لا يقل عن مليونين و285 ألف شخص في العالم، حتى الآن.